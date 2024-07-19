撥亂反正：狂人回朝 世界扭轉

美國共和黨正式確認由前總統特朗普，再次代表該黨出戰年底的總統選舉。民主黨方面，雖然有調查顯示多達三分之二民主黨人希望拜登退選，僅三成人有信心拜登有能力擊敗特氏連任總統，但由於該黨至今仍未找到一名獲各派系一致支持、勝算又明顯較高的替補人選，加上遇刺案令特朗普的人氣進一步上升，看來換甚麼人出選都難以扭轉敗局，預計民主黨還是會在下月初的全國代表大會正式提名拜登。

拜登現時已像個活死人，世人關注的已非特朗普能否重返白宮，而是狂人回朝後對美國的外交及貿易政策，以及對全球政經局勢可能造成的影響。

先談歐洲，特朗普在任時已被指對俄羅斯的態度相對友好，並在俄烏戰事爆發後多次批評烏克蘭及其歐洲盟友的表現，認為這是一場與美國無關的歐洲人戰爭，又認為北約的歐洲成員國應為自己的安全承擔更多軍費，而不是指望美國免費提供保護。預計他上台後會削減美國對烏克蘭的軍援和對北約的參與度，甚或像當年他與阿富汗塔利班談判達成和議一樣，與俄羅斯總統普京達成某種形式的協議以盡快結束戰事。

對於經常被拿來與阿富汗及烏克蘭作比較的台灣，特朗普的態度也是相當一致，甚至更激。他在遇刺前的訪問中，再次批評台灣搶走了美國的晶片業務，令台灣人致富，令美國人看來很蠢。他又以保險公司作比喻，指美國為台灣提供保護，但對方卻從來沒有交過保費，而且台灣與美國距離9,500英里，與大陸僅相隔68英里，在提供保護方面有實際困難。台積電股價在該番言論出街後一度大跌，但跌得更低的恐怕是「務實台獨工作者」賴清德的心情。稍後再談談狂人的經濟、貿易及金融政策。