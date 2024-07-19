自成一家：武嚇文攻皆行不通

菲律賓在南海仁愛礁挑釁中國處處碰壁之後，近來突然改變策略，轉為炒作8年前的南海仲裁案，並針對中國拒絕菲國漁民在黃岩島潟湖捕魚，計劃邀請越南一起發起新的國際仲裁。菲律賓武嚇行不通，遂改為文攻，企圖通過國際規則來攻擊中國，這一招的確高明。

可惜菲國千算萬算，忘了所謂的國際規則在大國眼中並沒有太大的意義。例如一直批評中國在南海爭議中不遵守國際法的美國，本身連《海洋法公約》都沒有加入。而美國法律規定，當國際條約與國內的聯邦法發生衝突時，後者優於前者。換言之，美國就算加入國際條約，也有權不去遵守。

又如美國最親密的盟友英國，1965年霸佔位於印度洋的查戈斯群島。該島原本屬於非洲國家毛里裘斯所有，毛里裘斯曾多次要求英國歸還，但英國一直愛理不理，2019年國際法院判決英國必須歸還查戈斯群島，倫敦政府繼續視而不見。歐美國家在國際法則面前對己寬待人嚴，明顯是雙重標準。

2012年中菲兩國在黃岩島發生衝突，菲律賓向國際法院提出訴訟。在北京拒絕參與仲裁下，由西方把持的國際法院一面倒地支持菲國，當中許多仲裁結論有悖常理。譬如太平島上既有淡水又有人住，也有醫院、郵局等設施，仲裁庭竟胡亂認定太平島欠缺淡水，不適合人類居住，把太平島降級為「礁」，理據不足且可笑。可是國際上各國出於自身利益考慮，選擇性失明，沒有人站出來為中國說句公道話。

華府支持菲國在南海的主權立場，表面上說是伸張正義，實質是意圖通過菲國遏制中國，想盡辦法增加美國在東南亞的影響力。中國一早看透美國心思，菲國的武嚇文攻對北京根本發揮不了作用。