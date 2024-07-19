珠寶店劫案 5南亞兵還押10‧17訊

【本報訊】尖沙咀海防道於今年5月發生珠寶店劫案，5名涉嫌行劫南亞匪徒當場被捕。他們被控一項搶劫罪，其中兩人被控「未獲入境事務處處長授權而留在香港」罪，案件昨在九龍城裁判法院再訊。眾被告暫毋須答辯，控方指需時作進一步調查，並申請將案件押後至10月17日再訊。裁判官最終批准將案件押後，5名被告須繼續還押。

兩人涉非法入境 昨日應訊的5名被告依次是Abeed Ur Rehman、Mdbabu、Qurban Abbas、Hossain Mohammad Hridoy及Waqas Hussan。5人各被控一項搶劫罪，而其中兩名被告各被控一項未獲入境事務處處長授權而留在香港的控罪。

據早前報道指，執法部門接獲線報，指有人將前往尖沙咀一珠寶店犯案，遂派員在附近埋伏。至5月7日上午11時許，5名南亞漢駕乘一輛白色私家車駛至海防道一間珠寶店對開停車，然後落車闖入店內行劫。他們分別持鐵錘和利刀，並打爛玻璃飾櫃，準備擸走珠寶。埋伏的執法人員此時現身，拔槍把5名劫匪撳地制服，珠寶店沒有損失。案件編號：KCCC 1214/2024