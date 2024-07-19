巴漢糾黨劫巨款落網 揭女事主洗錢案中案

3300萬藏篋及親友家 現金來源無法解畫 本周二晚，兩名南亞匪在深水埗街頭截劫一名內地女子，企圖搶去其載有900萬現金的行李篋事敗，登乘接應私家車逃去。事主雖力保不失，但被揭發與其同住的兩名女親友單位，計及險被劫走的巨款，共藏有3,300萬現金。由於未能解釋該筆巨款的來源和用途，她們涉嫌「串謀洗黑錢」罪被捕。人員經追查後，翌日以涉嫌「企圖搶劫」罪，拘捕一名報稱搬貨工人的巴籍漢，並且追緝在逃同黨。

本周二晚上約7時，一名持雙程證的27歲內地女子，拖着一個載有900萬現金的行李篋，途經大埔道18號附近時，突遭兩名南亞漢攔途截劫。糾纏間，對方企圖搶走其行李篋，女事主激烈抵抗，有熱心途人見狀幫忙，最後趕退兩名南亞劫匪。兩匪未敢久留，隨即登乘一輛接應的私家車逃去。女事主沒有損失或受傷，執法人員接報趕至調查，其後在旺角區尋獲一輛懷疑涉案的私家車。

拘事主及2女親友 由於女事主行李篋藏有巨款情況可疑，人員遂前往其報住的單位調查，結果再發現大批現金，連同險被搶去的900萬元，屋內還藏有另外2,400萬元現金，即發現的現金總值達3,300萬元，分別被擺放於行李篋及夾萬等位置。由於未能合理解釋大筆現金的來源及用途，人員經初步調查後，以涉嫌「串謀洗黑錢」罪，拘捕該名內地女子及同住的兩名本地女子（55及65歲），並將她們押走作進一步調查。據了解，檢獲的現金面值分別為100元、500元及1,000元。被捕的內地女子與被捕的55歲女子為親戚關係，而55歲女子與65歲女子則屬朋友關係，3名女子俱報稱無業。

另一南亞劫匪在逃 同時，人員經情報分析及調查後，於前日晚上約8時，在屯門區以涉嫌「企圖搶劫」罪，拘捕一名持有香港身份證的28歲巴基斯坦籍男子。他報稱搬貨工人，已被帶走調查。人員正調查涉案現金的來源及去向，並且追緝在逃的南亞漢，同時呼籲任何人士如目擊案發經過，可與調查人員聯絡。