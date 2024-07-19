吊臂車勾斷電纜 輕鐵受阻3句鐘

【本報訊】昨日下午近2時，一輛運載機器的吊臂車，沿元朗青山公路屏山段往元朗市中心方向行駛，期間左轉入水邊圍交匯處時，車輛吊臂疑沒有收妥，懷疑勾斷輕鐵架空電纜，導致輕鐵供電出現故障，輕鐵服務受阻約3小時。執法人員以涉嫌「危險駕駛」拘捕姓蔡（47歲）吊臂車司機，並把他帶走調查。

司機涉危駕被捕 有「車Cam」片段顯示，事發時一輛吊臂車緊隨一輛田螺車左轉入水邊圍交匯處，期間吊臂懷疑勾斷電纜一刻產生強烈閃光和火花。吊臂車司機似乎未有察覺，車輛繼續前行，在駛過水邊圍交匯處行人輔助線交通燈位時，吊臂疑亦勾斷其他架空電線。尾隨而行的另一輛田螺車及攝下片段的車輛司機，雙雙響號向吊臂車司機示警，在駛過行人輔助線後，吊臂車始亮起壞車燈及停車，車上吊臂疑未有收妥，片段至此結束。

港鐵表示，昨日下午約1時52分，一架外來吊臂車駛至水邊圍站附近，其吊臂與架空電纜觸碰，令該處架空電纜損毀，導致輕鐵服務受阻。坑尾村至元朗站的輕鐵服務暫停，4條輕鐵綫 （610、614、615、761P綫）需要改道；751綫亦曾於期間需要改道，並於下午約2時38分回復正常。在港鐵人員搶修後，受損的架空電纜於下午5時06分完成臨時修復，輕鐵服務陸續回復正常，公司已就事件報案。

處理事件期間，港鐵公司安排免費接駁巴士，行走洪天路緊急月台至元朗段，以及洪天路緊急月台至天水圍段，接載受影響乘客，並加派人手在場協助乘客。港鐵亦透過不同渠道，向乘客發放車務資訊。由於輕鐵列車與其他交通工具共用路面，港鐵呼籲道路使用者注意道路安全，避免構成任何意外。