農夫山泉風波 消委會轉軚認衰 改列飲用天然水

符內地歐盟標準 上調評分至5星 香港消費者委員會老貓燒鬚，日前公布市面銷售飲用瓶裝水檢測報告時，指檢測農夫山泉的樣本時發現每公升3微克溴酸鹽，事件引起農夫山泉不滿，翌日已向消委會發出律師信，又批評消委會檢測工作有問題。事隔3日，消委會昨日立即認衰，指檢測數據有落差，宣布將農夫山泉改列「飲用天然水」類別，及將其整體表現升至5星，又就事件致歉。

消委會在周一（15日）公布檢測報告時指出，部分內地品牌產品包括農夫山泉檢出每公升3微克溴酸鹽，以「天然礦泉水」的標準而言，檢出量已達歐盟訂定的最大限值。事件引起農夫山泉不滿，批評相關表述「顯示了明顯有意圖的引導性」，要求消委會澄清及道歉。

不納「天然礦泉水」「純淨水」類別 消委會昨日澄清，指前日曾與農夫山泉的代表會面和作深入交流後，了解到有關產品既不是「天然礦泉水」，亦非「純淨水」，而是「飲用天然水」，該公司採用的標準為其生產地，即內地的《食品安全國家標準包裝飲用水》（GB19298-2014）。就此，消委會將該樣本改列為一獨立類別「飲用天然水」並重新評分。至於溴酸鹽方面，消委會根據歐盟有關飲用水的溴酸鹽最大限值為每公升10微克計算，此限值與《食品安全國家標準包裝飲用水》（GB19298-2014）一致，該樣本的檢出量屬「飲用水」準則值範圍內，可以安全飲用。

消委會重申，是次全部30款測試樣本的化學安全及微生物測試結果理想，沒發現有害物質超出相關準則值可安心飲用。消委會就是次測試因樣本歸類出現落差而引起的誤會，表示抱歉。

議員稱修正屬負責任 不損公信 議員江玉歡指，消委會向相關公司了解更多資料後作出有關修正，做法恰當，不算「跪低」。她不擔心事件影響消委會的公信力，認為當有錯誤或不足時作出修正是負責任的做法。