東呼即應：外遊酒店拖鞋勿亂着 隨時惹食肉菌香港腳

東呼即應揭3大伏位 漱口杯浴缸亦高危 暑假將至，不少港人有意外遊，選擇酒店時除了地理位置、價錢之外，衞生水平亦不容忽視。《東呼即應》探討相關情況，有專家提醒住酒店要防三大衞生伏位，分別是酒店一次性拖鞋、漱口杯以及浴缸。有旅遊達人表示，曾因着酒店拖鞋導致「生粒粒」；有人着酒店拖鞋「跣」到爆缸；酒店浴缸是否洗乾淨無從得知，更是危機四伏。有皮膚科醫生警告，亂着酒店拖鞋，不僅有機會染「香港腳」，亦有可能患上「腳疣」，隨時有機會壓住神經線而要服食類固醇。

市民黃小姐表示，旅行訂酒店時，最基本床及毛巾要乾淨，又一定會自帶水。陳小姐則稱看重酒店的環境、價格及安全，除非住廉價旅社，否則通常不會帶生活用品。何先生稱，自己要求不算高，有人清潔就可以，但會自帶拖鞋，因酒店拖鞋太薄、難穿。

籲帶消毒藥水 宜用防滑地氈 除了要注意毛巾、枕頭、床單的乾淨情況，酒店房間還有何「伏位」。曾暢遊逾80個國家及地區、住過逾千間酒店及民宿的旅遊達人小卓表示，自己較着重個人衞生，曾試過穿日本溫泉旅館的拖鞋，回港後發現腳底生「粒粒」，雖然不知道兩者是否有關，但建議住酒店時可以自帶輕便的人字拖。

她又提到，住酒店時會自帶漱口杯及私家樽，始終兩者會觸碰到口部，由酒店提供的可重用水杯感覺不太衞生。

此外，不少人住酒店時會浸浴，但不清楚浴缸是否真的乾淨。小卓建議，帶備一支細支裝的消毒藥水，浸浴前簡單清潔一下浴缸，使用時更心安。她又指，酒店地面大都使用雲石或瓷磚，洗澡時容易弄濕，提醒大家必須用防滑地氈，鋪在浴缸防跣以及鋪在外面吸水等。若酒店的浴缸提供浴簾，則建議拉上浴簾，既可防止洗澡時花灑的水射向外面，亦可降低跣倒的機會。

遊日遇赤足令 有傷口增風險 日本食肉菌肆虐，遊日可能遇上「土足嚴禁」，即不准穿着鞋子進入，如果赤腳而腳上有傷口是存在食肉菌潛在風險。

皮膚科專科醫生陳厚毅表示，若酒店提供的拖鞋，並非獨立包裝的一次性拖鞋，市民需要小心，因拖鞋有機會是細菌的溫床。同樣，若在酒店房赤腳行走，雙腳亦會成為溫床，增加感染真菌、細菌及病毒的機會。真菌感染可能引致「香港腳」，若拖鞋有人穿過，有機會將真菌傳給下一位客人。細菌感染方面，藏在拖鞋上的細菌，有機會感染腳上的傷口，變成紅腫熱痛的皮膚感染，最終有機會導致腳疣。

陳厚毅續指，通常染上「腳疣」初期不會痕癢及痛，但生長到大粒時會壓住神經線，從而產生痛楚，一般需要處方抗生素藥膏或口服抗生素，甚至要進行冷凍治療或者激光治療。他建議，若擔心酒店的拖鞋不乾淨，可以自備拖鞋，不但更合適舒服，亦不用擔心受感染。

《東呼即應》提醒，入住酒店要提防偷拍鏡頭，記得要檢查「偷拍靚位」，包括電視機、機頂盒、電插頭、房間燈飾、煙霧探測器，以至洗手間內的鏡子是否雙面鏡等。

何先生稱會自帶拖鞋，因酒店拖鞋太薄、難穿。 東網版面新設計一撳即睇 陳小姐稱看重酒店的環境、價格及安全。 東呼即應爆料熱線