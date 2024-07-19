工會倡申報劏房戶資料 便於扶貧

【本報訊】有工會昨提出「劏房管理制度倡議書」，該倡議書亦將作為《施政報告》建議提交當局。其中包括立法規管劏房面積在7至14平方米的業主向政府申報住戶基本資料，配合政府進行精準扶貧，屆時政府不能再以「資料不足」作為託詞。

立法規管7至14平方米單位 議員吳秋北指，早前舉辦了3次劏房戶焦點小組會，向近80名各區劏房居民收集意見；亦邀請了來自樂群社會服務處的同工與議員進行了線上研討會，歸納成是次發布的倡議書。工聯會認為，需要制訂明確的 「改善劏房環境時間表」，從現時較基礎的標準水平，逐步向上提升劏房戶的居住條件。他建議，新規管制度採取12個月的臨時登記期，加18個月的適應期，讓政府、劏房戶、業主等有足夠時間作安排，逐步調整市場，同時有序取締劣質劏房；而在條例正式實施的5年後，應進一步提升劏房標準，穩步改善劏房居住環境。

議員鄧家彪表示，社會期望為「劏房人均居住面積」設立下限，但明白該標準將牽涉調查、管理等不同困難，理解政府傾向採取總面積標準，故工聯會提出立法規管劏房面積不得少於7平方米，而7至14平方米的狹小劏房業主有法定責任向政府申報劏房住戶的基本資料，例如住戶人數，是否有未成年人、長者、或殘疾人士，是否正在申請公屋等。他指，當局亦要進行精準扶貧下的支援工作，而不能再以「資料不足」作為託詞。

區議員簡銘東指，現時對劏房住戶的保護有已經實施的《租管條例》，但對管制租金調整水平起關鍵作用點的AR2表格回收比例較低，建議在新規管制度的臨時登記期推出「早鳥優惠」，如豁免收取首次登記費，鼓勵業主盡早提交AR2並正式登記為合規劏房。