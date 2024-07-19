腐乳老店廖孖記結業 食安：3度檢測均不滿意

【本報訊】早前被食物安全中心驗出含過量蠟樣芽孢桿菌的瓶裝腐乳「廖孖記衞生腐乳王」，位於閩街一號的腐乳老店「廖孖記」，店外鐵閘上貼出「結業」、「停止營業」等告示。有消息指，該店因為食安風波承受很大壓力，影響很大，近日已遣散全店不多於10名員工，拉閘結業。食安中心昨晚指，先後於6月底、7月初及7月中3度抽樣檢測涉事瓶裝腐乳的樣本，結果均屬不滿意及非滿意水平。

店方：佢鍾意話乜就乜 廖孖記一方此前曾接受資訊節目訪問，批評食安中心的做法。店舖傳人近日又指，先後向中心提供了3樽腐乳進行檢測，而第3樽是按食安中心指示，改善生產流程而試造的「測試樣本」，形容「（店舖）做咗百幾年，都冇試過咁做腐乳」。對於最終結果蠟樣芽孢桿菌量超標12倍，比前兩樽超標更嚴重，店方無奈稱「佢（食安中心）鍾意話乜就乜。」

今次事件始於本月4日，食安中心新聞稿指從西營盤一個零售點抽取「廖孖記衞生腐乳王」250克重的樣本進行檢測。發現該樣本每克含13萬個蠟樣芽孢桿菌。根據《食品微生物含量指引》，即食食品每克含超過10萬個蠟樣芽孢桿菌即屬不滿意。中心隨即知會涉事商戶，並指令其將受影響批次產品停售及下架。中心當時稱，已派員巡查有關食物製造廠，要求該食物製造廠檢視和改善生產流程，以及進行徹底清潔和消毒。又指樣本沒有根據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》（第132W章）的規定標示最佳食用日期，如有足夠證據，中心會向有關人士提出檢控。

中心昨晚又談到一般執法工作，從2021年至今年7月中，透過恒常食物監測計劃，共檢測超過140個腐乳樣本，涵蓋26個品牌（包括23個由涉事生產商製造的腐乳樣本），除今次涉事的兩個樣本外，另有一個其他品牌的樣本屬不滿意，均被檢出過量蠟樣芽孢桿菌。