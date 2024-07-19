西九賣樓 料數年後分批出售

【本報訊】西九文化區管理局陷入財困，預計明年中將耗盡2008年的216億元撥款、資金鏈斷裂。政府日前批准有條件地放寬管理局的「加強財務安排」，包括「解除西九第2區住宅發展項目只能以建造、營運及移交模式發展」的限制，即允許出售發展圖則原先已准許的住宅項目。西九文化區管理局昨日表示，將向城規會提交規劃申請，住宅項目預計數年後才推出，分2至3批出售。該局指出，第2區住宅發展項目會類似港鐵上蓋物業發展模式，與私人發展商合作發展，但暫時無計劃出售酒店及寫字樓項目。

面積佔文化區約兩成 該局又稱，管理局截至今年3月，現金結餘淨額為52億元，預計明年中用盡。局方短期內會透過銀行貸款、發債來融資，同時作出開源措施，包括開發西九場地的命名權、因應明年啟用的碼頭開拓旅遊產品以及發展文創產品等。

該局強調，今次的方案是最好的方案，好處是毋須動用政府資源下，令西九文化區有後盾，透過融資支付營運和資本開支。今次出售住宅項目的面積只佔西九約兩成，其他零售、餐飲、消閒、酒店、寫字樓等項目仍可收租，賺取收入。西九背負帶動文化藝術發展的使命，同時希望自負盈虧，但發展文化藝術無可能做到百分百收支平衡，必須靠其他收入支持。