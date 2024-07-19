反修例 涉輕罪未起訴者 「可回復正常生活」

當局懸而未決5年 議員引述：除非有新證據 在2019年因反對修訂《逃犯條例》風波，社會上爆發連場激烈衝突，針對被捕而未被檢控人士，政府早前表示已就全數反修例案件提交法律意見。至於對「懸而未決」的人士，議員張欣宇指在今年年初與局方會面時，引述局方曾指針對公眾地方行為不檢、非法集結等較輕微罪行，如果到現在都無進一步跟進，基本上可以「回復正常生活」；執法部門表示正依法處理其餘案件，律政司則指就有需要繼續跟進的案件，已全數提供法律意見或作出指示。

執法部門回覆本報時指，截至2024年5月31日，共拘捕10,279人涉及與2019年起反修例相關的違法事件，年齡介乎11歲至87歲，當中涉及罪名包括參與暴動、非法集結、傷人、襲擊致造成身體傷害、普通襲擊、縱火、刑事毀壞、襲警、阻礙警務人員執行職務、藏有攻擊性武器等，而當中2,961人已經完成或正在經司法程序處理，2,345人須承擔法律後果。執法人員表示指正依法處理其餘案件。

無追溯期 隨時被起訴 反修例事件5周年，當局近期重新拘捕5人，指控他們涉嫌與理大衝突有關，並起訴暴動罪。張欣宇指由於香港沒有追溯期，因此不存在政府承諾不起訴的情況，但他引述局方表示，目前除非有新證據，否則如涉及公眾地方行為不檢、非法集結的案件則可「回復正常生活」，而涉及理大圍城、暴動等較嚴重情節的案件則不排除仍會有跟進。

針對被捕而未被檢控個案，律政司表示就每宗案件作出檢控與否的決定時，必須就所得證據和適用法律進行客觀和專業的分析，並按《檢控守則》行事，若有充分可被法庭接納的證據，令案件有合理機會達致定罪，並在符合公眾利益的情況下，律政司才會作出檢控。

就執法部門向律政司提交因反修例引起的公眾秩序案件，律政司指2022年已全數提供法律意見或作出指示，其後收到的案件，均是與已經提供法律意見的事件相關的個別案件。就有需要繼續跟進的案件，律政司亦已全數提供法律意見或作出指示。記者曾卓琳