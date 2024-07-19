增強型DNA疫苗 抑制愛滋病毒效佳
【本報訊】愛滋病為國際關注的健康議題，目前仍無根治方法，患者只能服藥控制病情，香港大學李嘉誠醫學院開發增強型DNA疫苗，於恒河猴身上試驗發現，毋須服抗病毒藥亦能抑制愛滋病毒長達6年。項目獲研究資助局撥款6,670萬元。研究團隊表示，臨床試驗初步數據顯示疫苗安全性及效用理想，獲資助後將可擴大轉化研究，令更多患者受惠。
今年首季增105感染個案
俗稱愛滋病毒的人類免疫力缺乏病毒（HIV），進入人體後會逐漸破壞免疫系統，最終併發某些腫瘤及機會性感染，而愛滋病則是感染者因抵抗力下降，身體出現嚴重併發症的階段。據衞生防護中心網頁表示，若沒有接受治療，約一半受感染人士會於10年內發病，成為愛滋病患者，而中心最新數字顯示，本港今年首季新增105宗愛滋病毒感染個案，而自1984年接獲首宗病毒感染病例以來，累積呈報感染12,143宗、愛滋病個案2,507宗。
港大醫學院愛滋病研究所聯合中大一期臨床試驗中心、深圳市第三人民醫院及其他內地醫院，以及本地生物科技公司醫克生物，研發PD-1增強型DNA疫苗，進行試驗的恒河猴在沒有接受俗稱「雞尾酒療法」的聯合抗逆轉錄病毒療法（cART）下，能成功抑制病毒，部分恒河猴更有效抑制病毒超過6年。相關研究早前已於美國微生物學學會的權威雜誌《Microbiology Spectrum》上發表。
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