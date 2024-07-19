今年暫錄37宗登革熱 天水圍爆傳播風險

【本報訊】衞生防護中心聯同食環署昨日公布本地登革熱與病媒，以及滅蚊工作情況。中心表示，今年截至本月17日，有37宗登革熱個案，其中3宗為本地個案，34宗由外地輸入。外地個案中，有5宗來自印尼，6宗來自馬來西亞。中心提醒，東南亞及南美地區有較高登革熱傳播風險，市民外遊時要多加留意。另外，早前天水圍天瑞（一）邨出現兩宗本地個案，中心表示不排除該區仍有傳播風險。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生吳東尼指，早前兩宗天水圍天瑞（一）邨個案，兩名患者住所接近，而兩者除住所外並無重疊的活動軌迹，有很大機會該邨出現本地傳播，亦不排除帶病的白紋伊蚊仍在該區存在。他又表示，該兩宗個案是由本地蚊叮咬帶病外遊人士後，再傳給患者；提醒外遊市民要做好防蚊措施，因為即使沒有病徵亦有機會帶有傳播風險。

一患者坐巴士被蚊咬 吳續指，由於其中一名患者稱乘坐巴士時被咬，中心已責成營運商加強車上控蚊措施；亦已進行登革熱個案追蹤，暫無發現登革熱個案。他提醒，當區登革熱風險仍未解除，當區居民，尤其天瑞（一）邨，要提防蚊患。若出現登革熱相關病徵應及早求診，並向中心呈報個案。

食環署防治蟲鼠事務諮詢組蚊類風險評估及諮詢小組主管曾智欣指，在患者呈報有關個案後，署方亦已在當區進行滅蚊工作及防蚊工作，包括在當區進行41次霧化滅蚊工作，清除135個潛在蚊患地點。她提醒夏天天氣炎熱，雨量較多，為本地蚊患高峰期，提醒市民提防被蚊叮，亦要謹記清除積水及垃圾。