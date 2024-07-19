醫健：職場健康：中暑急救小貼士：在酷熱環境下工作必備知識

快將踏入大暑，連日氣溫高達攝氏33度或以上，僱主和僱員必須採取防暑四式：遮蔭、通風散熱、飲水和休息，避免在酷熱環境下工作時中暑。若自己或工友感到不適或出現以下徵狀，應盡快尋求協助及進行降溫。

及早識別中暑徵狀 患者一般會感到疲倦、頭痛、口渴及想嘔吐。熱衰竭患者會大量出汗、面色蒼白及皮膚濕冷；而中暑會出現皮膚乾燥、潮紅、發熱及無汗。患者亦可能出現肌肉痙攣、呼吸困難等症狀。中暑可以迅速發生並危及生命，所以必須盡快施行急救，首要任務是為患者降溫，直至情況好轉或救護人員到達。

急救處理步驟 1.立刻通知主管及按照既定緊急應變措施採取行動，並向同事及醫療人員求助

2.盡快將病患員工移到陰涼通風的地方坐下或躺下

3.評估病患員工清醒程度以作出適當的急救處理

若病患員工完全清醒（如眼睛開合自如，言語有條理，可以清楚回答問題），可鬆開或適量除去他的衣服，向其灑水及用風扇協助以降低體溫。使用濕有冷水的毛巾或海綿持續為他抹身，在兩邊腋下和腹股溝放置濕有冷水的毛巾或海綿協助降溫，和給予清涼飲用水或電解質飲料。

若病患員工不完全清醒（如眼睛被聲音刺激而張開或無反應，言語紊亂不能回答自己的名字、地點或時間，或對任何刺激全無反應），降溫方法跟上述一樣，但切勿給予飲料。如病患員工處於昏迷狀態，應將他置於復原臥式，並繼續檢查他的呼吸和脈搏及為他降溫直至救護員到達。若病患員工出現震顫，應立即停止降溫並遮蓋保暖。如心跳停頓，應盡快施行心肺復甦法並盡快送院。有關預防中暑風險評估和相關安全措施的詳情，可以參考勞工處《預防工作時中暑指引》或者上專題網頁NoHeatStress.hk。

職業安全健康局

www.oshc.org.hk