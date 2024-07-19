本季死亡個案累計6宗 流感逞兇再殺一童

肆虐本港超過半年的流感高峰期繼續逞兇，日前雙疫感染併發腦病變的一名3歲男童已不治，成為今季流感季節中第6宗兒童死亡個案。衞生防護中心總結目前今個高峰期數據，成人個案及死亡數字均比去年夏季高峰期多約2.7倍，兒童嚴重個案數字亦高逾一倍，兒童死亡個案數字更是近年高峰期之冠。

根據衞生防護中心最新監測數據，上周（7至13日）收集共8,730個呼吸道樣本中，有527個驗出流感病毒，比率為6.04%，比前一周6.38%略低；已分型的檢測中，甲型H1流感最多，佔89%，甲型H3及乙型流感分別佔10%及1%。同期公立醫院入院率為每一萬人口計0.3，比前一周0.4亦略低，但仍高於0.25的基線水平。

同時染新冠併發腦病變 嚴重個案方面，上周至前日（7至17日）11日期間，錄得68宗流感嚴重個案，當中45人死亡，包括一名早前發病的3歲男童，他上周三（10日）發病，後到東區醫院急症室求醫並入住兒童深切治療部，證實感染甲型流感及新冠病毒，臨床診斷為雙疫感染併發腦病變。

中心又披露，在今次流感高峰期的27周監測期間，共錄得1,125宗成人個案，比去年夏季高峰期的308宗多約2.7倍；累計死亡個案則為759宗，亦比去年夏季高峰期207宗高約2.7倍。兒童個案方面，今個流感高峰期暫錄得32宗嚴重個案，比去年夏季高峰期15宗多約1.1倍，而累計死亡個案則為6宗，比2017/18年冬季、2018/19年冬季、去年4月及夏季高峰期均多。

在今次流感高峰期期間（1月7日至7月17日），經化驗確診流感並需入住公立醫院的個案當中，有3.9%病人於該次入院期間死亡，比率高於以往的範圍，介乎2015/16年冬季流感高峰期的1.9%和2015年夏季高峰期的3.3%之間。