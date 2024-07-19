書展邀作家談科技 啟發學生探索未來

【本報訊】香港中華出入口商會及教聯會合辦的學生閱讀寫作活動一連兩日在書展舉行，超過50間中小學、約1,000名師生參與。今屆活動主題是「科技零距離」，希望培養學生閱讀興趣，到不同地方探索科技發展。教育局副局長施俊輝昨表示，當局一直透過不同途徑支援學校推廣閱讀，每年為幼稚園、中小學提供閱讀津貼，會繼續與學校及社區推廣閱讀文化，令香港成為閱讀城市。

提供購書資助 大會邀請到香港作家分享閱讀及寫作技巧，指導同學圍繞《假如我是機械人》、《未來中國》、《我喜歡的科學家》3個主題進行寫作；以及安排學生參觀書展，並為所有出席學生提供購書資助。施俊輝致詞時表示，活動為學生提供一個接觸書本、參與書展的機會，並透過贊助學生購買書籍、邀請社會人士分享、著名作家教授作文技巧，啟發他們對閱讀及寫作的興趣，非常有意義。

香港中華出入口商會常務會董兼內地事務委員會副主席張文嘉指出，「我們一起悅讀的日子」至今已是第9屆，中出商會總共為活動投入了約1,200萬元經費。今年的主題是「科技零距離」，科技發展改變了生活，現時有很多的成功發明或創新科技是從日常生活中找到靈感，希望藉着這個主題，讓學生了解到「新科技」就在身邊，並能啟發學生探索未來的世界、以及科技發展對生活模式、社會發展的影響。