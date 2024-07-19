放榜750求助個案 近半焦慮疑惑徬徨

機構建議考生 JUPAS改選宜保守多1至2分 香港中學文憑試前日放榜，考生昨日起至明日可按實際成績，陸續進行大學聯招改選。有青年輔導機構表示，截至昨日共接獲逾750個求助，當中近半感到徬徨、疑惑、焦慮。有學生輔導員指，今年有較多考生達入讀大學的基本要求，建議考生在JUPAS改選時，宜較往年再保守一至兩分。此外，據本地8間資助大學早前披露的數字顯示，今年已有最少300名學生循「直接錄取計劃」進入大學，當中以香港大學錄取118人佔最多。

青年輔導機構學友社表示，放榜輔導熱線由上周六（13日）起提供服務，截至昨日下午5時，共接獲752個求助，頭三位查詢為「聯招選科及策略」、「聯招課程」及「非聯招自資副學位課程」，當中近半感到徬徨、疑惑、焦慮。學友社學生輔導顧問吳寶城表示，今年文憑試的通識科被公民與社會發展科取代，不少院校的入學計分方法，由以往的計算最佳6科改為計算最佳5科，且今年有較多考生達大學入學基本要求，不少考獲18至20分的「邊緣」考生，憂慮是否夠分入讀8大，亦擔心聯招改選會否選錯學科。

選科宜以個人興趣優先 吳寶城建議，考生在聯招改選時，應先了解有關學科的最低入學要求，填寫A3志願時，宜較往年再保守一至兩分，例如去年某學科最低收生成績為25分，今年考生要有27分才算「穩陣」。

他又建議，考生選科時宜以個人興趣優先，避免過分憂慮就業情況。他續指，除了聯招課程，考生亦可考慮報讀非聯招的自資學位或副學位課程，擬定後備方案。

兩自資校收逾2.9萬申請 放榜後有不少考生報讀自資學位及副學位課程。聖方濟各大學及明愛白英奇專業學校表示，截至前日下午5時，兩校已收到超過2.9萬個報名申請，按年升達13%。兩校熱門科目包括護理、社工、物理治療、幼兒教育、酒店及旅遊，而人工智能、翻譯科技相關課程亦錄得顯著增長。

放射治療學位競爭激烈 東華學院表示，截至前日，近6,000人透過學院報讀非聯招課程，較去年同期上升逾20%，單計放榜日就收到近600份申請，較去年放榜日大增超過一倍。而透過聯招收到近1.8萬份「指定專業／界別課程資助計劃」學位課程的申請，課程選項總數較去年增長約10%。熱門科目包括護理學（榮譽）健康科學學士及多個獲得專業認證的輔助醫療課程；競爭最大的學科為放射治療學（榮譽）理學士，約36人競爭一學額。

此外，今年8大共有227個資助學士學位課程，參與2024至25學年的「直接錄取計劃」，多間大學早前已披露錄取情況，今年已有最少300名學生循「直接錄取計劃」進入大學，其中港大收到逾200份推薦，從中取錄共118名在非學術範疇有傑出表現的學生，較去年101人增加16.8%，人文學科、商科、教育、工程、醫學與健康及理學等較受歡迎。