12‧8街馬 首設家庭組別五感享受

【本報訊】一年一度的城市馬拉松又來了！「嘉里香港街馬2024」慈善跑昨日舉行記者會，宣布街馬將於12月8日早上舉行。今年除了包括以往也有的城市中央、圍繞維多利亞港的全程馬拉松、核心地區的跨海半程馬拉松等之外，亦首次增設家庭組別，鼓勵年輕人參與10公里，更首創加入「五感馬拉松」。各組名額合共兩萬名，將於下周四（25日）開始接受公眾報名，名額先到先得。

播音樂噴香薰嘗圍村美食 今年街馬繼續有全程馬拉松，共42.195公里；跨海半程馬拉松共21.0975公里；另有全港唯一將軍澳跨灣大橋及將軍澳—藍田隧道的10公里路線；以及專為提倡學生參與的「街馬-亞洲青年10公里2024」。而首次增設的家庭組別亦為10公里，其中一名參加者必須為10至25歲的全日制學生，若參加者為10至11歲，則必須由一名18歲或以上成人陪同參加。

而今年特意首創「五感馬拉松」，跑道沿途加入五大感官享受，包括讓各跑手欣賞維港兩岸景色；部分路段特別設置主題音樂播放；部分路段又會特別設置香薰噴霧裝置釋放香氣；而在茶果嶺公園及小食補給站更會首次提供盆菜、茶粿、手粉等圍村獨特美食。

此外，今年在跑步路線及安排上亦有加以優化，全程馬拉松將會加入將軍澳跨灣大橋及將藍隧道路段，10公里馬拉松的起點也會改為調景嶺等。活動當日亦提供行李即日寄存服務，以便利跑手。