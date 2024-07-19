調查：過去3年逾半港人曾做義工

【本報訊】義務工作發展局（AVS）早前委託機構調查港人做義工的情況，發現逾半數受訪者過去3年曾參與義工，自我幸福感較沒有參與義工者高出近30%。他們做義工的原因有結交新朋友、獲得社會或朋友認同、善用餘暇等。機構估算，本地義工的等值經濟產出高達109億元，較15年前增加近一倍，去年全年義工服務時數高達1.58億小時。

等值經濟產出達109億元 調查是委託香港恒生大學市場學系進行，他們上月以街頭訪問形式收集773位香港市民的情況，若以5分為滿分，過去3年參與義工者的自我幸福感達3.51分，較未有參與義工者的2.72分高近30%。接受訪問的市民中，30歲或以下受訪者認為做義工可以結交新朋友，擴大個人社交圈子；31至50歲的受訪者則希望獲得社會或朋友的認同；51歲或以上的受訪者認為可以善用餘暇。

恒大市場學系助理教授鄺家麒認為，以香港人口、工資中位數、義工參與率和時數估算，港人當義工的等值經濟產出為109億元，較2009年同類調查增加近一倍。

為推動市民投身義工服務，AVS與民政及青年事務局每年合辦「香港義工獎」，今年新增「躍晉義工獎」，勉勵首次及重返義工行列的市民，下周起接受報名。