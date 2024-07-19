即日起通關互用二維碼 港澳往來更簡化

快兩秒出入境 籲帶備身份證 今日起，港澳兩地居民在通關時可互用二維碼，毋須出示實體身份證。合資格香港居民往返港澳可在登記後使用「非觸式e-道」應用程式中的二維碼通關出入境澳門。合資格的澳門永久性居民登記後亦可使用「一戶通」應用程式中「我的通關」二維碼出入境香港。香港入境事務處表示，已有約250萬香港居民登記使用澳門自助通關，預計在互用二維碼之後，每個人通關時間可以快兩秒左右，亦提醒使用者緊記仍要攜帶有效身份證。澳方官員表示，「一戶通」應用程式已經是澳門的全民應用，相信互通後，能讓兩地的居民來往更加便利。

香港入境事務處處長郭俊峯在發布會上致詞時指，港澳兩地人員往來頻繁，2009年至今已有250萬名香港居民登記使用澳門的出入境自助通道，今年上半年有超過300萬人次使用。新措施將會為使用自助過關服務的港澳居民帶來更好的出行體驗，進一步提升兩地出入境服務質素。

手機App選擇開通使用 香港入境事務處副處長戴志源表示，已登記「非觸式e-道」的香港居民可在應用程式中選擇開通，核實資料無誤後便可使用互通二維碼，新登記「非觸式e-道」時亦可同步啟用二維碼。香港居民如要使用澳門自助過關，登記資格包括需要年滿11歲或以上和持有香港永久性居民身份證或合資格香港居民（身份證上載有「*」、「***」或「R」）。合資格香港居民在登記成功後可使用澳門自助過關通道。港方還與澳方在系統方面合作提升速度，使用原有專線加快傳送登記資料，自助登記3小時後便可使用，還升級了手機應用程式及e-道系統，大大縮短了等候時間。

戴志源還表示，互通二維碼推出後預計登記自助過關人數會有略微提升，而入境處系統在應對現時的登記人數上是綽綽有餘的。此外，對於通關時間上，每個人雖然只快兩-3秒時間，但放在龐大的旅客基數上，能對整個過關的暢順程度方面及市民感覺帶來很不一樣的感覺。

澳門當局表示，澳門居民若想使用二維碼在香港e-道過關，必須符合以下資格。首先需要是年滿11歲的澳門永久性居民，且已登記使用香港e-道服務，並在應用程式「一戶通」上綁定電子身份證即符合資格。澳門當局指，新措施正式實施後，澳門市民在更新應用程式後，合資格的澳門居民應用程式中會自動生成港澳通關碼。同時澳門居民若要登記使用香港e-道，以往需時3日，現在同樣僅需3小時即可使用。