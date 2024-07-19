失業率維持3% 11.5萬人無工開
【本報訊】政府統計處於昨日公布今年4月至6月的最新失業率，經季節性調整的失業率維持3%，與上一次相若，失業人數就由3至5月的116,200人，輕微下調至4至6月的114,700人，即仍有近11.5萬人失業。根據統計處的數據，今年4至6月，失業率較高的年齡組別是「15至19歲」及「20至29歲」，分別為9.8及5.5%。
月底麥花臣場館辦招聘會
本港的總就業人數則由上一次約369.7萬，微升4至6月的370.3萬人。總勞動人口亦由381.3萬，上升至381.8萬。就業不足率則維持於1.2%的水平，約有4.5萬人就業不足。政府表示，4至6月經季節性調整的失業率維持在3%的低水平，而就業不足率亦維持在1.2%不變。預計隨着經濟繼續增長，勞工市場短期內應會維持緊絀。
另外，勞工處將會在本月30日及31日於旺角麥花臣場館舉辦再就業津貼試行計劃招聘會，屆時會有超過50個僱主參與，提供大量職位空缺。
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