失業率維持3% 11.5萬人無工開

【本報訊】政府統計處於昨日公布今年4月至6月的最新失業率，經季節性調整的失業率維持3%，與上一次相若，失業人數就由3至5月的116,200人，輕微下調至4至6月的114,700人，即仍有近11.5萬人失業。根據統計處的數據，今年4至6月，失業率較高的年齡組別是「15至19歲」及「20至29歲」，分別為9.8及5.5%。