去年青年失業率9.6% 倡拓職專教育

【本報訊】香港職業專才稀缺，有議員昨日提出無立法效力的議員議案，希望發展本地職業專才教育，建議在保障本地勞工優先就業的原則下，更積極發展本地職業專才教育，以提升職專教育地位，並培育本地各級人才。最終議案獲得通過。

議員梁子穎提出議員議案，指現時香港各行各業均欠缺人手，但青年失業率仍然偏高，在2023年15歲至19歲的青年失業率達到9.6%，20歲至29歲的失業率達到5.8%，他指香港教育面對知識型經濟，過度着重學術型、研究型的發展，但明顯未能有效協助年輕人跟上就業市場的需要，也未能全面推動香港發展和滿足本地人力資源的需要。

教育系統傾斜學術 議員李鎮強表示香港很多人有根深柢固的思維，認為入到大學才可以獲得成功的人生入場券，變相造成教育系統傾斜在學術方面，認為修讀專職教育課程只是屬於「揀無可揀」的選擇，而現在中學畢業生如未能入讀八大，寧願修讀副學士或高級文憑課程延續升讀大學的希望，根據統計部分學院的副學士升學率接近九成，令社會出現大學生氾濫，變相「人人都係大學生」。他期望青年人不要再有「工字不出頭」的觀念，呼籲學生修讀職專教育，做好生涯規劃，稱「行行出狀元」。

教育局局長蔡若蓮表示政府通過職專教育，為學生提供多元優質的教育，鼓勵學生按能力和興趣選擇合適出路。她表示政府已經和香港學術及職業資歷評審局，訂立應科大的條件，在支援應科大發展方面，教育局會提供財政和政策支持，如優先考慮將應科大合資格課程納入指定專業界別課程資助計劃，每年資助約4,000個人力需求殷切範疇的學士學位課程學額，並且在檢視資助計劃以及其他支援措施申請時優先考慮應科大的合資格課程和申請。她又指應用學位課程先導計劃首批4個先導應用學位課程收生情況理想，2023至2024學年的實際收生人數達到740人，為資助計劃下資助學額數目的88%。