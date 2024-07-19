兩周搗7毒案 檢2000萬貨 2漢今提堂

【本報訊】香港海關於7月4日至本周三（17日）期間，搗破6宗利用共享辦公室及一宗航空旅客販毒案，檢獲了31公斤懷疑冰毒和5公斤懷疑可卡因，總市值約2,000萬元，並拘捕兩名涉案本地男子。

座椅魚糧包裝藏冰毒 在7月4日，海關機場科人員檢查一件由美國抵港、報稱座椅的空運包裹，發現X光影像有異，經打開仔細檢查後，檢獲約重5公斤懷疑冰毒，該包裹的收貨地址是港島區一共享辦公室公司。關員經分析和調查後，發現同一名寄件人，從本月起透過同一間物流公司，把其他空運座椅包裹寄至其他共享辦公室以逃避追查。

翌日，關員分別在機場及多個物流倉庫，截獲另外5件從美國抵港、報稱座椅和玩具的空運包裹，再檢獲約重20公斤冰毒及5公斤懷疑可卡因。由於相信不法分子會到共享辦公室收取包裹，關員遂採取監控遞送行動，至本周三，一名男子抵達黃竹坑一共享辦公室、收取其中一件載有懷疑冰毒的包裹時，關員以涉嫌「販運危險藥物」罪，拘捕該名報稱無業的38歲男子。

另外，海關機場科人員於本周三截查一名從馬來西亞吉隆坡抵港男子的行李，於多個魚糧包裝內檢獲6公斤懷疑冰毒，因此拘捕該名23歲本地男子，他疑收取7至8萬元酬勞，受聘由馬來西亞運毒返港。該兩名被捕男子已各被控一項「販運危險藥物」罪，案件今日分別在東區和西九龍裁判法院提堂。