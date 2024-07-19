利誘暑假搵快錢 毒販坑害青少年

兜售大麻油就逮 17歲仔前途盡毀 暑假已至，販毒集團又趁機「大展拳腳」，招攬年輕人參與毒品活動。執法部門近期留意到與大麻相關的毒品案件有上升趨勢，經情報分析及追查後，本周三（17日）於港九展開掃毒行動，其中在一輛停泊於觀塘一停車場的私家車內，檢獲總值約53萬元的懷疑大麻精油及大麻花，拘捕一名22歲青年；同時，人員在銅鑼灣截獲一名懷疑正兜售毒品的17歲少年，在其身上及住所內檢走一批懷疑大麻油。執法部門重申販毒屬嚴重罪行，呼籲市民特別是年輕人，切勿以身試法而自毀前程。

搜車檢毒拘22歲男 將軍澳區執法人員，早前根據線報及經調查後，於本周三下午展開反毒品行動，突擊搜查觀塘翠屏邨一單位，但在單位內未有發現任何可疑物品。其後，人員帶同該單位內一名22歲男住戶，前往他停泊於翠屏北停車場的一輛私家車作進一步搜查。人員仔細搜查該輛私家車，在車內檢獲538支共重約10公斤懷疑大麻精油，以及30克懷疑大麻花，估計市值約53萬元。該名男子涉嫌「販運危險藥物」被捕。

另外，灣仔區執法人員於同日根據線報，在區內展開代號「捍衞者」暨「雷霆」的打擊毒品行動，期間在銅鑼灣耀華街發現一名形迹可疑的17歲少年，懷疑他在附近一帶兜售毒品，遂上前把他截停搜查，最後在其身上檢獲5支共約110克的懷疑大麻油。

人員其後搜查該名少年位於佐敦的住宅單位，再在屋內檢獲5支共重約109克的懷疑大麻油。行動中檢獲的毒品總市值約一萬元。人員經初步調查後，以涉嫌「販運危險藥物」及「管有危險藥物」拘捕該名少年。兩宗案件的被捕人士已被帶走調查，人員正追蹤毒品來源及銷售渠道，不排除之後有更多人被捕。

執法部門重申，不論是大麻或大麻油均同屬危險藥物，而販運危險藥物乃非常嚴重的罪行。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人販運危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁。

去年323青少涉犯毒 翻查資料，在2023年，因干犯毒品罪行而被捕的21歲以下青少年，共有323人，佔所有因毒品罪行而被捕人數的9%，當中約一半的被捕的21歲以下青少年所涉及的罪行是製毒和販毒，其餘是涉及管有與吸食毒品等罪行。在執法方面，針對青少年被利用販賣毒品的情況，執法部門可根據《危險藥物條例》對利用青少年的毒販申請加刑，以加強阻嚇，由2009年至2023年，共有31宗成功向法庭申請加刑，判監個半月至40個月不等。