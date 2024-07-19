大埔桃源洞收地 擬建2300伙公營屋

【本報訊】地政總署昨日根據《收回土地條例》（第124章）第4條和《土地徵用（管有業權）條例》（第130章）收回4幅私人土地（涉及總面積約1,676平方米），又徵用被4個墳墓所佔用的土地（涉及總面積約38平方米），上述土地將推行大埔桃源洞公營房屋發展計劃，預計可建公屋單位約2,300個。

政府昨日在相關地點張貼收地及徵地通告，3個月（即10月19日）後，有關土地便收歸或轉歸政府所有。當局會與相關土地業權人和受影響人士緊密溝通，妥善處理補償及安置事宜，項目最快2032/2033年度可入伙。

最快2032年入住 另外，地政總署同日亦為古洞北/粉嶺北新發展區餘下階段發展張貼第二批收回土地公告，收回24幅私人土地，涉及總面積約11,900平方米。

政府指，這次收回的24幅私人土地，分別涉及一宗在「加強版傳統新市鎮發展模式」下成功完成的原址換地申請，需由政府收回小量第三方土地以在補地價後交予換地申請人作整全發展，以及另一宗未能完成的原址換地申請而需收回有關土地以讓政府進行工程。