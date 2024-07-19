非指定地區門檻不變 遭否決

【本報訊】政府對《2023年土地（為重新發展而強制售賣）（修訂）條例草案》提出修正案，但表示屬於技術修訂，並沒有對條文原意作出修改。議員狄志遠亦動議修正案，但在全體委員會上遭發言的議員反對，政府也明言「必須反對」，最終其修正案未獲得在席兩部分議員分別過半數贊成，修正案被否決。

狄志遠提出修正案，希望將非指定地區的強拍門檻維持不變。狄指由於公營或私營重建舊樓的資源有限，因此應有策略性地將有限的重建資源投放在較迫切的地區，認為降低非指定地區的強拍門檻相對沒有迫切性，又認為現在小業主在與發展商議價過程中，權益未能得到合理保障。他又強調基本法列明市民享有私有財產權，政府不能藉舊區重建的旗號，剝奪市民的權利及財產。

被指拖延更新步伐 議員龍漢標表示明白狄志遠的良好意願，但不能同意其修正案，因條例草案政策原意為加快市區更新，現時指定地區只有7個，已經遺留很多需要加快重建步伐的地區，如按其修正案，這些地區則「原地踏步」，即使樓宇有重建需要也無法受惠於條例草案的建議，直言其修正案偏離政策原則，拖延更新步伐，將法案委員會和政府的工作「一筆勾銷」。

另外議員楊永杰、謝偉銓、劉國勳、梁子穎、盧偉國等也在全體委員會發言時反對狄志遠修正案。發展局局長甯漢豪表示政府必須反對有關修訂，指明白狄志遠希望政府「循序漸進」，但老舊樓宇數目和增加的速度，顯示政府沒有條件循序漸進。若狄志遠的修正案獲得通過，會削弱條例草案降低強拍門檻的建議，對加快市區更新步伐的效力，令非指定地區的老舊樓宇的重建難以追上樓宇老化的速度，也沒有應對位於非工業地帶的工廈轉型需要。