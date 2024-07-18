龍七公：拿甚麼來拯救「五失人員」

最近內地多省部署開展排查「五失人員」。所謂「五失」，是指「投資失敗、生活失意、心理失衡、關係失和、精神失常」。排在首位的，是「投資失敗」。排查工作要求摸清底數，建立總台帳，列為影響安全穩定的潛在風險，由警察、街道村鎮幹部、社區網格員等聯合負責，加強監控，以防出事。

事出必有因。近年來，持刀行兇、開車衝撞路人等無差別傷害案件頻發，相約跳崖、接連跳樓等極端事件也略有發生。如今年5月，山西太原短短幾天發生了「十連跳」；近期又有上海金融女白領自殺，吉林4位美國遊客遇刺，蘇州日本籍母子及中國籍員工遇襲等。或是報復社會，或是消極厭世，瀰漫濃厚的戾氣。這其中的絕大部分就是「五失人員」。

尤其值得注意的是，「投資失敗」被列為「五失人員」首位，也就是成為防範維穩對象的重中之重。這是史上首次，也是當前經濟蕭條嚴峻程度的縮影。過去亦曾有類似「五失」說法，但主要是失業工人、失地農民、失足婦女、失學兒童、失去勞動能力的殘障人士等。可以說，大多是社會邊緣群體。

「投資失敗」的主體卻不一樣。投資失敗的前提是有資可投。這群體正是改革開放幾十年來好不容易初具規模的中產階層，其投資主要是樓市和股市。而今，經濟下行，股市慘淡，大批「韭菜」被套牢，樓市更令人絕望。從世紀之交開啟的房地產驅動型經濟，讓房子同時具備居住和投資屬性。為擺脫蝸居，中國人幾乎都是將一家幾代人的積蓄湊起來付首期款，成為房奴。股市、樓市成為轟鳴作響的財富收割機。

改善經濟 重振民心 如今樓市一蹶不振，爛尾、斷供、爆雷、倒逼、入獄層出不窮，老百姓的財富一地雞毛，打了水漂。樓價跳水，房貸卻絲毫不減。由於經濟不景氣，又加劇了降薪、裁員、失業。前後夾擊，成為壓倒小民的最後一根稻草。所以「投資失敗」往往隨即衍生「生活失意、心理失衡、關係失和、精神失常」，隨後萬念俱灰演變為極端案件，或自殺自殘，或對無辜路人下毒手。

信心和預期比黃金都貴重。反過來說，洶湧戾氣的根源，在於人們喪失信心，對預期不抱希望，不再相信那些虛無縹緲的口號、願景。消除戾氣，排查只是第一步，但排查出來又如何呢？一味的監控、堵塞，顯然只是權宜之計，而且防不勝防。關鍵在於疏導、減壓。最根本的仍是改善經濟，改善民生。發展是硬道理，在此體現得淋漓盡致。一方面是股市樓市下挫，一方面是降薪失業尾隨，假設任何一方面尚有一線生機，都不至於將人逼入絕境。

冰封三尺非一日之寒。要扭轉經濟基本面，非一朝一夕之功。然而預期本身就是生產力，若能提振信心，看到希望，即便當前低谷，還能支撐挺過來。但若三天兩頭動輒「倒查30年」，只能加劇更多「五失人員」的崩潰。