撥亂反正：為何選擇翻版特朗普

之前也談過，美國副總統一職是不重要也很重要。不重要在於副總統於憲法下並無甚麼實權或重要職務，許多美國民眾都記不起歷任以至現任的副總統為誰。很重要則在於一旦正印總統在任期中途身故或辭職，副總統即可自動接任直至下次選舉，毋須進行任何補選、黨內投票或取得國會的確認。加上在槍枝與瘋人氾濫的美國，總統等政客在任內遇刺的機會率，可能是所有西方先進國家中最高，令到副總統人選起碼在選舉時會受到關注。

尤其剛發生了特朗普遭暗殺未遂的事件，令選情本已佔優的特氏更加氣勢如虹，拜登是否退選、民主黨會否換人看來已不重要。特朗普當選總統後，相信不會因為自己的經歷而減少公開露面或收緊槍械管制，他再次遇刺的機會只會增，不會減，由甚麼人擔任副手則更見重要。

最終特朗普選擇了年僅39歲、名不見經傳的俄亥俄州參議員萬斯。萬斯立場右傾，反移民、反墮胎、反槍管，支持貿易保護主義和特氏的「讓美國再次偉大」主張，並拒絕承認2020年拜登勝出的選舉結果。外交方面，他反對軍援烏克蘭，支持對台軍售，認為相比俄羅斯與俄烏戰事，中國對美國而言是更大課題。簡而言之，他是一個「翻版特朗普」，只是少了一頭金髮和年輕了一半。

有人認為出身基層的萬斯及其印度裔妻子，有助特朗普擴闊票源。但如果是為了這個目的，特氏應選擇政策立場和個人形象分野更大的人選，而不是找來另一個自己。也許特朗普看中萬斯，並非要借助對方提高其當選機會，而是希望可降低自己再次遇刺的機率。他想告訴潛在的槍手，殺了我之後，當總統的與我根本沒有分別，不如就算了吧！