筆下風雲：不止暴亂 而是內戰

特朗普氣勢如虹，他日前公布競選搭檔，為39歲俄亥俄州聯邦參議員萬斯。此君有「翻版特朗普」稱號，同樣支持美國優先、反移民、反墮胎、反援烏和反華。很明顯，特朗普信心十足，根本不需要找個跟他風格不同的副手來互補，反而萬斯過去曾大肆抨擊特朗普，斥他為「美國希特拉」，如今更顯特朗普有容人之量。

萬斯在國際社會知名度不高，但在當地卻是美國夢的典型。他曾推出自傳《絕望者之歌》成為暢銷書，講述成長經歷，由鄉間貧窮小童、母親吸毒、被外祖父母帶大；到加入海軍陸戰隊，曾被派往伊拉克服役；再到入讀耶魯大學成為法律界精英，開設創投公司。

外界認為萬斯有助特朗普吸納基層和草根票，其實基層和草根一直是共和黨及特朗普的「基本盤」，兩人票源反而重疊，可見特朗普根本不愁票源，只想搵個理念一致、年輕的人做副手，忠誠依循其大政方針行事。

實際上，現時不止美國國內，就連整個國際社會，都當正特朗普已經當選。他如何組閣，有甚麼政綱，均被大肆報道，現屆總統拜登人未走、茶已涼。美國首富馬斯克更豪言每月捐款4,500萬美元支持特朗普，擺明要造王，並在特朗普上台後爭取利益、發揮影響力。拜登大勢已去，從馬斯克此一舉動，已是明證。不過，外界又開始擔心，拜登贏不了選舉，便會在最後日子埋地雷，包括擴大俄烏戰爭，令特朗普無法兌現停戰承諾。與此同時，上屆2020年大選，特朗普及共和黨均指摘民主黨和拜登選舉舞弊、竊取勝利，導致國會山莊暴亂。一旦今次選舉又有出人意表的結果，美國肯定不止暴亂，而是爆發內戰。