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深水埗截運毒的士拘司機
被捕司機帶走調查。
【本報訊】執法人員早前根據情報及經調查後，於前日在深水埗區展開反毒品行動。期間，人員在麗閣邨截查一輛可疑的士，並在車內檢獲約154克懷疑冰毒、23克懷疑可卡因、66克懷疑氯胺酮及33克懷疑大麻油，市值約14萬元。人員經初步調查後，以涉嫌「販毒」，拘捕車上的35歲本地男司機，並把他帶走調查。
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