馬國海運枕頭玩具有景轟 揭藏值250萬毒品

貨櫃到港存物流倉 轉送工廈圖避法網 上月杪海關根據風險管理原則，檢查一個來自馬來西亞的貨櫃，經X光掃描後，揭發貨櫃內一批枕頭及玩具有可疑，結果揭發內藏總值約250萬元的懷疑冰毒。關員按兵不動，密切監視存放該批貨物的物流倉庫，直至前日，該批貨物被轉運至土瓜灣一工廈單位，關員隨即採取行動，拘捕一名報稱司機的收貨男子。調查人員相信不法分子利用本港物流鏈，隱身背後操控販毒流程，提醒物流業界加強警惕，以免誤墮法網。

海關早前透過風險評估，鎖定一個來自馬來西亞的海運拼裝貨櫃，該貨櫃內裝有11批不同貨物，其中一批報稱為個人及家居用品。至今年6月25日，海關人員在葵涌海關大樓驗貨場檢查相關貨櫃，經X光檢查後，發覺部分貨物影像有異，揭發不法分子利用枕頭及玩具收藏毒品，企圖魚目混珠逃避海關偵查。

檢3箱冰毒 收貨司機被捕 關員在該批共20箱的貨物內，共檢獲3箱共約5.1公斤的懷疑冰毒，估計市值約250萬元。其後，海關毒品調查科鎖定青衣一個物流倉庫，並且展開監控遞送行動。至前日下午，一名本地男子前往物流倉庫提取該票貨物，然後駕駛貨車運送貨物至土瓜灣一工廠大廈，並把貨物搬運至上址一單位。關員見時機成熟，當場以涉嫌「販運危險藥物」，拘捕該名39歲報稱司機的收貨男子。被捕人士其後獲准保釋候查，案件仍在調查，不排除有更多人被捕。

調查人員表示，今次案件中，販毒集團利用本地物流運輸鏈進行販毒活動，希望可以不用現身，在背後進行操控，安排物流公司到碼頭提貨，再放入市內倉庫，「一手一腳」包辦流程。海關相信，販毒集團以該倉庫暫存毒品，再運往其他地方作包裝及分銷，是次行動已從源頭堵截販毒活動，阻止毒品流入市面。

海關呼籲物流界人士提高警覺，如懷疑任何人利用物流公司服務從事販毒活動，請盡快通知海關，避免受到牽連。海關會繼續與業界保持聯絡，加強打擊利用快遞途徑運毒。