亂倫強姦等10罪成 狎幼女六旬父候懲

案發事主僅10歲 待取創傷報告 六旬漢涉嫌在10多年前，在住所內多番性侵年僅約10歲的女兒，包括逼她幫他口交，以及揭起校裙強姦她，更着女兒「忍吓，好快冇事」。懷疑涉案男子否認亂倫、強姦、非禮等共10罪，案件經審訊後，由全男班組成的高院7人陪審團昨經退庭商議後，一致及以大比數裁定被告面對的10罪全部罪成。法官把案件押後至9月17日判刑，期間為女事主索取創傷報告，被告須繼續還押。

60歲匿名男被告，以英文字母「K.K.W.」作代號。他報稱任職點心師傅，被控一項亂倫、一項企圖亂倫、兩項強姦罪、3項非禮罪，及3項與或向年齡在16歲以下的兒童作出嚴重猥褻行為罪。案發時段為2010年至2013年，案發地點是住所內。案件由高院暫委法官郭啟安，以及陪審團一同審理。

深怕父母離婚 啞忍多年 控方開案陳詞指，女事主X年約10歲時，被告把她背入房，嘗試把陽具插入X下體，但不成功。之後，他用陰莖摩擦X的下體。另外，被告涉在X看電視時，摸及舔X下體，強迫X為他口交。數日後，被告脫去X衫褲把她強姦。過程中，X曾大叫「唔好」。到X年約13歲時，被告用手揭起X的校裙，強行與X進行性交。被告曾向X說：「忍吓，好快冇事」。

X一直未有將事件告知他人，因害怕父母會因此離婚。直至2021年，父母關係變差，已20歲的X始把事件告知母親。X的母親曾就事件質問被告，他稱「我做咗啲對唔住佢嘅事」，被告於同年被執法人員拘捕。

稱遭人員恐嚇 杜撰口供 被告於被捕後承認有摸及親吻X，並自揭曾在X面前示範自瀆，且曾3度與X赤身露體並「攬攬錫錫」，摸她胸部，又承認曾與X一度性交。他指當時全身赤裸的X曾向他稱：「想要」，他控制不住與X性交。不過，被告自辯時則稱，在調查期間遭執法人員拍枱恐嚇，期間亦曾感胃痛，但認為自己可撐住，故沒有要求送院，他稱在受驚及迫於無奈下配合執法人員，杜撰口供承認曾性侵X。案件編號：HCCC 48/2023