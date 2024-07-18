醫健：老有所醫：低頭族小心頸椎出事

隨着科技進步，智能手機和平板電腦已成為我們日常生活的一部分。現代人不知不覺成了低頭一族。不少醫學研究顯示，頸痛的發病率正在慢慢提升。

長時間低頭會對頸椎造成重大壓力，研究顯示，當頭部前傾15度時，頸部承受的壓力增加到12公斤，前傾60度時，壓力更可達到27公斤。

這種巨大的壓力不但會令到頸部疲勞，長遠更會令到頸部肌肉失衡，結構受損，引發慢性痛症。醫學界把這種狀況稱作「text neck syndrome」，中文可以翻譯成低頭族症候群。

低頭族症候群的常見症狀包括頸部、上背及肩部疼痛，有時疼痛會蔓延到頭部、肩膊、甚至下背。患者也會感覺到肌肉僵硬。長期的前傾動作使得肩頸肌肉變得不平衡。嚴重的患者會出現下頸前傾、上頸後拉及肩部前曲等不良姿勢。這些不良姿勢不單止限制了患者的活動幅度，更會對頸部結構造成壓力引起破壞。

早期的低頭族症候群患者會感覺到間歇性的疲倦或痛楚。但如果不及時治療，低頭族症候群可能導致永久性的損傷，包括椎間盤退化、椎間盤突出、韌帶損傷、小關節退化、神經根受壓等。這些損傷會導致慢性疼痛，嚴重的會引起頸部或上背及肩膊變形，使活動受限，嚴重影響生活質素。

在下期，筆者將會提到使用電子設備的實用貼士、低頭族症候群的預防及治療方法。

疼痛醫學專科醫生李旭明

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