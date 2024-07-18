東呼即應：內地客另類深度遊 來港露宿街頭

【本報訊】《東呼即應》題材關心時事，網羅大小城中熱話。最近網傳疑似內地旅客夜晚露宿鰂魚涌公園，類似「獨特景觀」在尖沙咀海旁一帶隨處可見，亦有疑似旅客在商場自帶食品開餐，行為令人側目。不知道算不算另類「逆權侵佔」。

近期在內地社交平台，出現一些獵奇旅行攻略，例如直接買睡袋睡在橋底。圖片可見，該博主睡在海岸邊平台之上，是否雅觀先暫且不論，只看其拍攝的地方四周沒有保護，又是離海面如此近距離，安全問題就十分值得擔憂。

旅客自備食物商場開餐 此外，鰂魚涌公園近期亦出現露宿的人。網上圖片可見，這些露宿者身邊放着行李，在公園成群或獨自席地而睡。網民懷疑他們是內地旅客，有人笑稱這才是名副其實「無處不旅遊」的「深度遊」。此外，還有網民發文，圖中有旅客直接自備食物在商場聚餐，笑稱是「高質素」的旅客，既有消費振興本港零售業又非常貼心地不阻礙食肆「翻枱」。

有議員日前「關注」當局如何處理露宿者問題，又批評露宿者「影響市容」，今次他便「躺着中槍」，不少網民也呼籲是時候履行承諾「處理問題」。對於這種事情是「影響市容」抑或「獨特景觀」，則見仁見智。不過入夜後的香港處處也有遊客「扯起帳篷」，到底是酒店不夠舒服還是「清潔香港」做得太好，隨便一條街也令旅客賓至如歸。