拍板引海外護士 質素惹關注

【本報訊】公立醫院醫護壓力「爆煲」。立法會昨三讀通過《2023年護士註冊（修訂）條例草案》，多名議員發言支持有關修訂，認為能夠紓緩護士人手不足問題，但必須確保其質素，同時必須想方設法培訓本地護士，長遠解決護士人手不足的問題。醫管局指將主動前往不同國家和地區宣傳，積極招聘更多合資格非本地培訓護士，以紓緩公立醫院的服務壓力。

草案旨在開闢新途徑以引入合資格的非本地培訓護士，紓緩公營醫療體系和社會福利界護士人手不足的情況。另外，草案將持續護理教育定為所有註冊護士和登記護士從事護士專業的強制要求，以提升護士的專業水平，並會對條例進行技術性修訂以確保護士行業的規管機制與時並進。

多名議員關注護士的質素。議員陳沛良指公營醫院醫護壓力「爆煲」，而非本地培訓護士獲准在香港執業的非本地護士人數持續偏低，註冊護士人數介乎每年2至25人，登記護士人數每年1至12人不等，遠遠不足以應付公營醫療系統的人手需求。

應加強本地培訓 他又指本港護士人手短缺和對護士的需求日益增加的情況下，有必要開闢新途徑，但他亦指引入護士並非一勞永逸的方法，公立醫院護士流失率仍高達9.5 %，政府應思考如何改善整個公營醫療體系，提升醫護人員士氣，留住人才、穩定人手。

議員林素蔚認為引入海外護士有助人手流向安老院社，但同時關注海外護士質素，認為必須保證質素，不可以人手足夠但質素不達標。具工會背景的議員林振昇則擔心安老院本地護士容易被海外護士取代，甚至出現中介剋扣護理員工資等情況，要求政府做好行政安排以及規定，避免有關情況出現，希望未來護士不足不可成為藉口，同時有足夠人手保持院社服務水平。

在修例獲通過後，醫管會發言人指計劃前往不同國家和地區，包括於本月前往新加坡及於8月前往馬來西亞，以宣傳推廣及介紹在本港公立醫院的發展機遇，吸引合資格的非本地培訓護士來港工作。當局將有專人為有意應徵人士提供一站式支援，包括提供就業資訊、跟進查詢及處理相關申請等，而目前正陸續推展兩個醫院發展計劃，增加公營醫療的硬件設施及提升服務量。