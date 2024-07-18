帳委會促立法 嚴管復康巴

【本報訊】 審計報告早前指本港復康巴士服務監管不足，如採購車輛花費近1.4億元，惟即使欠缺相關資料運輸署亦照批。立法會政府帳目委員會主席邵家輝昨指部分復康巴士服務在過往數年的使用量偏低，為便利殘疾人士可隨時出行及確保公帑運用得宜，帳委會強烈建議當局全面檢視復康巴士服務的政策，並研究是否有其他更具效益和彈性的方式提供服務，例如代用券或補貼殘疾人士使用無障礙交通工具。

有營運商私用公帑資助車 邵家輝指出，為監察復康巴士營運商所提供的服務，運輸署與營運商簽訂不具法律約束力的諒解備忘錄，訂明一般原則及規管指引，帳委會對有關安排深表關注及失望。他指根據審計報告，兩間營運商過去曾違反備忘錄中的規定。

他續稱，有營運商曾使用受資助的車輛，為其營運的其他自資項目提供服務，帳委會深表關注，認為不可接受。雖然運輸署跟進後情況已獲解決，但帳委會強烈建議當局檢討現時復康巴士的規管，並考慮用具有法律約束力的監管模式。

帳委會亦強烈促請運輸署與營運商檢視各類服務的營運情況，包括採用更多共乘安排、優化現有路線、縮短輪候和預約時間等。