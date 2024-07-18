多啦A夢 周六再戴竹蜻蜓閃耀夜空

【本報訊】多啦A夢無人機匯演本周六（20日）將再與市民遊客見面，屆時表演區域將有部分道路封閉及實行人流管制。另外，為配合封路，當日的戶外免費展區將全日暫停公眾預約，不過持收費門票人士可在規定時間內自行選擇時間前往戶外展區。

多啦A夢第二場無人機匯演將暫定於本周六晚上7時30分舉行。是次無人機匯演的建議觀賞位置是尖沙咀海濱花園（尖東海旁）附近，及封閉後的梳士巴利道（東行部分行車路段。主辦方表示，屆時尖沙咀將實施封路及人流管制措施，梳士巴利道部分行車路段（東行及西行）和附近一帶的道路將會封閉，詳情待有關部門公布。

當日地下展區暫停預約 此外，為配合封路等措施，當日「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展地下的免費「100%多啦A夢户外展區」，已暫停網上預約，僅限持有當日收費展廳門票人士進場。持當日6樓收費展區門票的人士，當日可憑預約二維碼，在早上10時至下午4時30分，或晚上8時至10時30分，自行選擇入場時間到地下免費戶外展區，按工作人員指示耐心輪候入場。