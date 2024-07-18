提升公僕表現 議員倡按部門派花紅

【本報訊】對於政府未來施政，多個政黨昨先後提交建議。身兼行政會議召集人的議員葉劉淑儀指考慮公務員調整薪酬的6大因素已沿用多年，今日已不合時宜，建議改為以表現為本的制度，若符合指標可獲花紅。為免出現人事競爭，她主張表現不以個人為單位，而是以部門為單位，以是否落實政策目標、符合新質生產力和巿民期望等為評估準則，料可激勵公務員效率。

在發展經濟方面，她指香港的創科發展受到土地、成本及人才等因素限制，鑑於本港造地貴且慢，建議政府向中央爭取，在粵港澳大灣區物色約300公頃土地，租予香港作為「飛地」，透過與廣東省合作設立「高質量發展產業合作區」冀以「飛地經濟」加快香港經濟轉型。

由於近期資金流入少，巿場信心不足，她認為存備除了用於聯繫匯率，還可考慮設立第二個盈富基金，而資金規模最少達300億至500億元，分批於股市低迷時入市，投資於收益率高及財政穩健的上市公司。

另一議員何敬康主張發展演唱會經濟，建議康文署轄下表演場地的場租寬減延長兩年，並將場租費由現時演出門票總收入的10%下調至5%，或設定場地收費定調，藉此吸引多些演唱會營運商，而旅發局亦要在舉辦演唱會期間牽頭，將酒店零售及旅遊業聯合起來提供優惠。

機場宜設一地兩檢 便利往返 此外，議員陳克勤指香港面對外部和內部挑戰，短期而言可爭取進一步優化簽注，例如將「一周多行」逐步有序複製到大灣區內地9個城市，藉着吸引更多過夜旅客，做到旺丁旺財。該黨另一議員葛珮帆希望盡快大力推動發展低空經濟，她指政府將會實行跨部門工作小組，但應盡快推動應用試點項目，因很多海內外企業希望落戶香港發展，她又建議在國際機場設一地兩檢，讓居民可以使用直升機到灣區企業總部。