4歲女童仁濟縫針 心臟驟停 當局表難過 避談指引力度

涉事女童心悅

【本報訊】 今年5月，一名4歲女童在仁濟醫院急症室縫合傷口時由非醫護人員協助固定頭部，女童其後心臟驟停。有議員昨在立法會口頭質詢政府現時有否足夠機制或指引涵蓋不同的臨床程序，以及訂明不同人員在進行該等程序時的職責，又指事件發生後局方並沒有第一時間和病人家屬溝通，而是開記者會稱跟足指引，還暗示是病人患有隱疾，斥做法對病人和家屬二次傷害。

該事件由發現女童失去意識和脈搏至作出急救並回復心跳，歷時18分鐘，議員陳穎欣指有意見認為醫院在事故未有正式調查結果及與家屬充分溝通前，單方面召開記者招待會，並表示會了解女童有否隱性疾病，有誤導公眾之嫌，詢問醫管局經歷該事故後，會否更新相關指引。

當局回應指事件令人非常痛心，對於女童發生心臟驟停事故覺得難過，藉此機會向病人及家屬注意最深切的慰問，而醫院管理局正全力照顧病人，並積極為病人和家屬提供協助，而醫管局行政總裁高拔陞醫生已在探望了女童，並已約見家屬致歉，但因個案進入執法調查並不適合作公開討論。

針對事件的處理方法，當局指醫院會以開誠布公的態度，向病人和家屬披露有關事件，並決定向外公布的時間模式和內容，當中病人聯絡主任作為溝通橋樑，向病人和家人保持聯絡，醫院相關部門也會按需要給予適切治療和不同協助，醫院在發布事故資訊前，也會知會受影響的病人和家屬有關安排。