大興基地集結 10人囚12個月

【本報訊】2019年10月底有市民懷疑屯門大興警察行動基地洩漏不明氣體，致產生異味，遂號召到基地附近抗議，要求執法部門交代，最後釀成衝突，不少人被捕。當中13名男女被指當晚參與非法集結及蒙面等被起訴，其中3人承認非法集結，餘下10人則否認控罪，經審訊後被裁定罪成。區院法官謝沈智慧昨判處該10人均監禁12個月。法官指本案嚴重之處是公然挑戰執法機關，但亦要考慮到本案沒有使用汽油彈、堵路情況不嚴重，且沒有人受傷等。

10名不認罪被告包括李志斗、周沛樺（女）、陳達富、何奕恆、李嘉熹、吳嘉俊、許諾、鄧唯健、梁文健及陸俊恆（22至42歲），同面對一項非法集結罪，指他們於2019年10月30日，在屯門大興行動基地外參與非法集結。李志斗另承認未能出示身份證，但與陳達富、何奕恆、吳嘉俊、許諾分別否認在非法集結中使用蒙面物品罪。法官最終就非法集結罪判囚12個月，使用蒙面物品罪則監禁3星期，並與非法集結罪同期執行，至於未能出示身份證則罰款1,000元。

另3認罪被告判監更生 法官指證據顯示眾被告沒有參與叫口號及使用武力，但判刑需考慮其餘示威者的行為。法官又指被告雖於求情稱後悔，但只是口惠而實不致。控方案情指，當日有人網上號召圍攻大興行動基地，以抗議指稱執法部門兩日前於該處進行的催淚彈訓練。約200名示威者於晚上集結該處外，向執法人員喊侮辱性言詞，及以激光光束照射人員等，而一批支持政府的示威者亦在附近叫口號。人員其後要求兩批人士散去，支持政府的便離開，其他示威者則沒有理會，後更拆除欄杆等架設路障。人員其後掃蕩，拘捕該10名被告。同案另外3名被告已認罪，分別被判囚9個月及判入更生中心。案件編號：DCCC 280/2021