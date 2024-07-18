補鑊緩減電力危機 中電加逾百避雷器

增防洪設備AI監察鏡頭 添流動發電機加快搶修 電力事故不絕擾民。當局披露由2021年7月至今，中電發生26次嚴重停電事故，港燈則發生5次事故，政府日前再與中電總裁會面，更要求中電加快安裝避雷設施。中電則公布將實施一系列短中期措施，包括為電力設備加裝避雷器及防洪設備、增加維修人手、與各方持份者加強協調等，以減低事故發生機會、加快搶修工作，以及為客戶提供適切支援，又強調加裝避雷設施已在預算之內，總體不影響電費。

3年26宗嚴重停電事故 環境及生態局局長謝展寰昨在立法會上指出，根據機電署和兩間電力公司設立的通報機制，由2021年7月至今，中電發生26次嚴重停電事故，其中10宗為外在因素所致、15宗為內在因素、一宗仍在調查；港燈則發生5次事故，3宗為外在因素所致、兩宗為內在因素。他指前日已就近期事故再與中電總裁見面，聽取初步改善計劃。

中電亦於昨日公布，將從3方面實施一系列短中期措施，進一步確保供電可靠。減低電壓驟降及停電事故發生機會方面，中電計劃未來一兩年於40萬伏特輸電電塔加裝超過100個避雷器，以及為多200間電站加裝防水設備，加強抵禦極端天氣能力，並利用先進技術檢視關鍵供電設備，有需要可加快進行更換；與科技公司開發全新智能監測系統，透過不同AI攝錄鏡頭，監察架空線路及電站運作情況，若發現異常可即時作出應變；亦會與加強電纜附近第三方工地巡查，減低損壞電纜風險。

加快搶修工作方面，除了增加維修人手，中電亦將添置高容量流動發電機，並與相關政府部門加強協調，以加快事故處理，減少復電所需時間。

改善協調提升應變能力 客戶支援方面，中電會提供專業意見，協助客戶採取適當措施，加快復電時間，並與相關電業組織合作，為屋苑管理公司提供註冊電業工程人員的緊急聯絡資料，加快復電工作。中電亦聯同物業管理監管局舉辦研討會，與物管界分享電壓驟降緩解措施及處理電力事故的相關資訊，增強遇到事故時的應變能力。

中電表示，高度重視近日發生的電力事故，明白保持穩定電力社會運作暢順及促進經濟發展的重要性，會全力配合政府就電力系統管理作出全面檢討。