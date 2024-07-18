元朗擬年內試行AI辨識水浸

【本報訊】近年極端天氣頻發，鄉郊地區水浸問題嚴重。政府指過去5年渠務署在香港地區一共收到150宗水浸報告，收到39宗河道懷疑非法填土的個案，其中6宗構成較高潛在水浸風險的個案已經完成了河道修復工作，其餘的33宗個案已經轉介相關部門跟進，而為改善雨水排放，政府擬於年內在元朗試行以人工智能（AI）系統實時分析街道影像，辨識街道水浸的情況。

5年各區共接150宗水浸報告

發展局局長甯漢豪指過去5年渠務署在香港地區一共收到150宗水浸報告，而鄉郊地區主要排水道的防洪標準一般以50年一遇重現期作的標準，因鄉郊地區人口密度較低，經濟和商業活動較少，平衡所涉風險和相應的社會成本。她又指在過去5年鄉郊地區出現百年一遇的暴雨次數為2次，鄉郊地區防洪工程主要包括河道治理工程和鄉郊防洪計劃，過去30多年，她指渠務署已在多個鄉郊地區完成超過100公里的河道治理工程，亦已為27個低窪鄉村落實鄉村防洪計劃，防洪工程完成後相關地區的大範圍水浸情況已經顯著減少。