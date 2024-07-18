洪水橋原址換地 5宗獲批

【本報訊】政府就洪水橋/厦村新發展區內約44.8公頃範圍，包括「第二期發展」及「餘下發展」兩階段，一併邀請業主原址換地申請。當中，第二期發展用地已於4月截止申請，共錄9宗申請，地政總署日前公布有5宗申請獲接納進一步處理，下一步將進入補地價程序，全屬商業用地。據知，申請人涉及知名大型發展商及相關財團。

洪水橋/厦村新發展區第二期共有9宗原址換地申請，地政總署公布5宗申請（包括一宗合併個案）獲接納進一步處理，連同早前兩宗處理個案，即僅餘下一宗申請仍在審理中。5宗申請分別為第17A區、32A區、32B區（合併2宗申請）、32C區及32D區，均屬非工業用途，全屬商業用地。

全屬商用 將公布補地價金額 這些土地當中，17A區用地鄰近天水圍天盛苑，而另外4幅則毗鄰擬建的洪水橋站，該批用地分別劃為「商業（1）」地帶及「商業（2）」地帶，用作辦公室、酒店及零售用途，地積比率約8倍至9.5倍發展。整個期首階段原址換地項目、涉及約1,180萬方呎商業樓面，以發展區域經濟及文娛樞紐。

至於補地價方面，申請人可選擇以標準金額補地價，作為傳統逐個個案估價另一選項，地政總署會在短期內公布該新發展區原址換地補地價標準金額。接納具約束力的基本條款建議（包括補地價金額）期限為明年3月31日。