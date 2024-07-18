舊樓強拍門檻倘降 小業主權益恐重創

擬修例指定地區60年樓齡下調至65% 為加快市區舊樓更新步伐，政府提出《2023年土地（為重新發展而強制售賣）（修訂）條例草案》。立法會昨日恢復二讀辯論相關草案，有議員指市區重建速度遠遠落後於樓宇老化速度，認同降低強拍門檻；但也有議員擔心會導致小業主權益未能得到保障，認為不宜太急進、太全面地去降低強拍門檻。

政府指為加快私人業權統一，以促進老舊樓宇重建，政府建議修例，如私人樓宇坐落指定地區，樓齡介乎50至59年，申請強拍門檻降至70%；樓齡達60年，門檻則降至65%。如私人樓宇並非坐落指定地區，樓齡介乎50至59年，申請強拍門檻維持80%；樓齡介乎60至69年，申請強拍門檻降至70%。

以現時重建速度 需時125年 法案委員會主席林筱魯指草案影響百萬業權權益人，指過去10多年由市區重建局和私營機構所推動的重建樓宇幢數只佔整體50年或以上樓齡的六分之一，佔同時段增加數目的三分之一，即是說市區重建速度遠遠落後於樓宇老化速度，如果現時的重建速度不變，到2042年，即使樓宇可以「凍齡」，也要125年才可以全部重建。

社福界議員狄志遠表示，維持非指定地區的80%強制售賣門檻不變，以保障小業主的合法權益並提出修正案，他指自己支持「指定地區」降低強拍門檻，有利推動老舊失修樓宇重建，但對於草案建議在「非指定地區」進一步降低強拍門檻則持反對和憂慮的態度，因小業主權益未得到明確保障，認為不宜太急進、太全面地去降低強拍門檻。

他又指近期強拍個案，一半的底價低於樓宇價值的1.2倍，質疑發展局所說的能改善小業主生活環境是否真有發生。他指拍賣價每況愈下，當中不乏加按或二按樓宇，質疑負資產或被銀行Call Loan的機會是否仍然是官員口中所說的「機會極微」。

工程界議員盧偉國直言對狄提出的修正案「未能苟同」，因可能讓位於非指定地區的老舊樓宇的重建未能趕上樓宇老化的速度，也未有充分考慮位於非工業地帶而樓齡達30年以上的工廠的重建需要，兩方面均會削弱條例草案對加快市區更新步伐的效力。

議員謝偉銓表示，2010年放寬後新增的強拍個案依舊無大變化，進行私人收購重建仍然係困難重重，而香港有不少舊樓商住混合，樓上的住戶往往要面對漏水、冧石屎、安全隱患、老鼠曱甴等問題。