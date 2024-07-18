踩車遊台 Google導航亂點路 港男誤入高速被截

【本報綜合報道】一名香港男子近日在台灣踩單車到日月潭風景區，他跟從手機地圖導航前行，卻不慎進入禁止單車進入的幹線公路。港男最終在6名警員護送下離開相關區域，他亦對此感到抱歉。

拖吊車護送離開 蘇姓港男，45歲，獨自到台灣南投縣旅行，周二（16日）踩單車從東草屯交流道駛入國道6號。警政署國道公路警察局第七公路警察大隊接獲報案後，警員於5分鐘後在東向指標11.7公里處攔下蘇男，最終出動拖吊車護送他連人帶車離開。

警方初步調查發現，蘇男跟着手機Google地圖導航的路線騎車，打算前往魚池鄉日月潭國家風景區。警方指根據法規，不得行駛或進入高速公路、快速公路的人員、車輛或動力機械而行駛或進入者，或被罰款3,000至6,000元新台幣（約730至1,460港元）。