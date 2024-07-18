排隊結業 今年第5間戲院傳噩耗 MCL海怡宣布下月落幕

【本報訊】再多一間戲院宣布結業，昨日MCL Cinema（洲立影藝）在社交媒體平台宣布位於海怡半島的一間戲院即將在下月起結束營業。有不少網民都在其貼文下表示不捨，表示自己經常去這裏看電影，票價亦便宜。MCL海怡戲院是香港今年宣布結業的第5間戲院。

首推「無機房」 慳空間人手 MCL Cinema昨日在社交媒體發文表示，由於租約期滿，MCL海怡戲院將於2024年8月1日起結束營業。有網民在其貼文下表示，聽到結業消息很可惜，但亦很感謝在這期間為南區居民提供一個休閒娛樂的好地方。還有網民表示，自己經常都會去這家戲院看電影，票價亦十分便宜。

這間位於鴨脷洲海逸半島的MCL海怡戲院是繼Cinema City星影匯及朗豪坊分店宣布結業之後，再有戲院加入結業潮，為今年第5間戲院宣布結業。MCL海怡於2016年開幕，服務區內市民8年。一共有3間影廳，提供約500多個座位。當年戲院以全港首間「無機房」系統設計，節省空間及省卻人手。

今年以來共有5間戲院宣布結業，分別是嘉禾啟德戲院（4月22日結業）、銅鑼灣總統戲院（4月30日結業）、九展Cinema City星影匯戲院（6月30日結業）、而Cinema City朗豪坊戲院將於本月22日結業，及昨日宣布將於8月結業的MCL海怡戲院。