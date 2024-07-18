書展開鑼 市民拖篋掃貨

蜘蛛俠入場購漫畫 家長買練習本不手軟 第34屆香港書展昨日開幕，連同香港運動消閒博覽及零食世界，3項活動共有760家展商參與。今年書展以「影視文學」作年度主題，昨晨10時正式開幕，有10名書迷早於6時已排隊輪候入場，排頭位的書迷鍾情本地作家的小說作品。下午場內已有不少「拖篋」客大買特買，有家長擬多買補充練習予兒子，計劃花費數千元。也有市民率先Cosplay（角色扮演）蜘蛛俠到來，計劃買漫畫兼「應景」一番。

參展商半價套裝優惠吸客 商務印書館（香港）董事及副總經理吳小燕指，昨晨開幕時人流較稀疏，下午開始人流增加，估計是午飯後市民開始入場，但她指相比去年，人流似有所減少，若人流持續增加，希望銷售額可超越往年。為了吸引客人，該公司首日已有部分書籍以半價吸客，也有100元3本書等套裝優惠等，希望帶動銷情。她又指今次準備不少科普、中英文字辭典、語言學習書籍等，希望可以吸引家長客，「我哋今朝都見啲家長一買就買幾本，特別係啲科普類嘅書，佢哋都想小朋友睇多啲，唔係真係做補充練習。」

書迷清晨排隊撐本地作家 昨日清晨5時多，近10名書迷到場排頭位，身穿背心短褲的杜先生指，他是本地作家林詠琛的書迷，每一年都會排隊進場支持她的小說，昨日如願買到林詠琛限量版簽名小說。下午書展人流漸增，當中不乏買補充練習的家長。李太打算多買補充練習題，主要買英文閱讀理解等，「睇到啱就買，無話買幾多（錢）」，或會花逾數千元。莫小姐稱首次來書展，正在學習西班牙語，故計劃買些西班牙文參考書學習，也沒有規定大概要花多少預算。

場內亦有引人注目的一幕，陳先生身穿「蜘蛛俠」服裝現身會場，他指是為了買動漫書籍，故特別Cosplay配合主題，而下周日（21日）則會穿「死侍」服裝來購買其他書籍，預備了約1,000元買動漫書籍。

書展下午人流明顯增加，不少學生趁暑假進場選購心儀書籍。（高嘉業攝） 書迷心聲