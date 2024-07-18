多名殘障考生 奪20分以上

【本報訊】文憑試放榜，狀元佳績喜人外，肢體殘障仍努力不懈學習的考生成績更令人感動，亦於放榜日取得卓越成績，為身體弱能及多重障礙兒童提供教育的香港紅十字會雅麗珊郡主學校，今屆有多名肢體殘障考生取得20分或以上成績，也有學生於不同學科中取得5**。

患有腦麻痹的彭靖家是香港紅十字會雅麗珊郡主學校取得最佳成績的學生，她的最佳5科取得25分，當中最高分科目為企業、會計與財務概論，奪得5**。同校患有脊髓肌肉萎縮症的賴君怡，同樣於最佳5科共取得25分，她的中文科成績優異，奪得5**最佳成績。而患有肌肉萎縮症的邱穎宜，最佳5科就取得共20分，當中經濟科奪得5級。

克服讀寫困難 依興趣習美容

香港耀能協會轄下特殊學校共有3位學生應考今屆中學文憑考試，當中患有「脊髓牽扯症候群」、導致下肢行動較慢的徐寶晴是羅怡基紀念學校的一名考生，她小四開始發現讀寫困難，影響學習，但她未有灰心，重點發展個人興趣和長處，今屆考試選擇實用性科目，例如美容、資訊科技等，昨日她取得不錯成績，最佳5科達2至3級，當中應用學習─美容學基礎科達標之餘更表現優異，她已報讀職業訓練局的設計課程，希望可以從基礎課程開始，接駁入讀香港都會大學的動畫設計課程。另一位同校考生陸證恩同學，考獲最佳5科16分成績，計劃到加拿大升讀副學士人類學課程。