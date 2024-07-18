目標明確 10個狀元8個想讀醫

【本報訊】本屆DSE誕生8男兩女共10名狀元，香港中國婦女會中學誕生該校首位DSE狀元，聖若瑟書院亦首次誕生一名狀元，更為超級狀元，其餘7名超級狀元當中，有兩名來自聖保羅男女中學，喇沙書院、拔萃男書院、培正中學、英華女學校及英皇書院各有一名超級狀元，而喇沙書院另外再有一名狀元。10名狀元中，有8人均有意讀醫科，當中包括香港中國婦女會中學的姚臻怡，她於化學、生物、經濟科均取得5**等級，另外在M2亦取得5*，喜愛韓國文化，會跳Kpop舞蹈、自學韓文，更因追韓國的醫療劇而對醫科產生興趣，希望可以留港升讀醫學課程，將來成為一名好醫生回報社會。

英華女學校的劉翯悠是今屆唯一一位超級女狀元，她在主科及生物、化學、歷史及M1均取得5**成績，亦在記者會上喜極而泣，正考慮留港或到英國升讀醫科，目前獲英國亞伯丁大學有條件取錄，她指出本來已對理科有興趣，尤其是與人體結構有關的知識。而今日取得如此佳績，她卻透露並沒有補習，而是當遇到不明的課題時就會追問老師，她又指小學時的英文能力稍為不足，中學時會與同學以英文書信來往，及多讀英文書來改善英文能力。

「做醫生可回饋社會」 拔萃男書院亦誕生一名超級狀元，陳耀生表示收到成績表時非常開心，形容是「超乎預期」，目前計劃報讀香港中文大學的內外全科醫學士課程環球醫學領袖培訓專修組別，他指留港是因為本身在香港長大，對土生土長的城市有感情；而做醫生可以回饋社會，也喜歡與人交流，加上中三時曾接觸有關科學的比賽，更加肯定自己想讀醫的念頭，將來也會想留港發展，認為是「值得留下來的地方」。

姚臻怡昨日分享日常生活，她參與不少課外活動，包括排球及舞蹈，曾以隊長身份帶領學校排球隊出戰學界比賽；跳舞方面，在中學開始時已有接觸，在初中課程較輕鬆時亦投放更多時間在跳舞當中，即使高中時要兼顧學業，仍有維持跳舞的習慣，抱着「跳舞時專心跳舞，學習時專心學習」的心態，好好分配時間，享受想做的事並減壓。被問到應試時，她指直到要備試時每日花十多小時專心溫習，少了時間跳舞，並會聆聽韓團歌曲放鬆一下。