基層狀元 扶助弱勢冀讀經濟

同屆8人奪14星破文憑試紀錄 本年中學文憑試昨日放榜，誕生8男兩女共10名「狀元」，分別來自八間中學，其中8人更為14星「超級狀元」，打破文憑試紀錄。來自聖保羅男女中學的歐陽張維是今年8位超級狀元之一，他於主科、物理、化學、生物及數學延伸單元2（M2）均取得5**佳績，自言家境不算富裕，小學沒有上過補習班的歐陽張維感激父母傾盡所有助他考入聖保羅男女中學，雖然一度因為不少同學知識豐富，有感自己資源不足，但他仍矢志要「跑得再快」一些，希望自己有能力令香港延續過去的輝煌；另一名超級狀元、培正中學的鄺弘哲自稱來自普通公務員家庭，會購買二手書節省金錢，未來打算讀醫，更稱，中文大學的獎學金是他入讀的誘因之一。

歐陽張維希望大學修讀經濟學，目前已獲英國倫敦政治經濟學院經濟學系有條件取錄，亦心儀科技大學環球商業管理。他自言官立小學出身，家境不算富裕，小學沒有上補習班，得父母傾盡所有助他考入聖保羅男女中學。惟之後發現不少同學的知識已遠遠超越他，甚至到難以想像的程度，令他質疑：「係咪佢哋有資源，就代表佢哋可以跑得快過我哋好多，我覺得唔應該係咁。」

望教育資源公平分配 自身的經歷，令歐陽張維有意修讀經濟學，計劃赴英國修讀經濟或選擇科技大學修讀環球商業管理，他指，平時亦會思考如何幫助幫助弱勢社群，希望令教育資源公平分配，令更多人可以各展所長，所以想藉學習經濟學和社會福利等知識，令更多有志向的人獲得更多資源「做自己想做嘅嘢」。歐陽張維續指，即使赴外升學仍希望回港幫助有需要的人，因為他在香港居住、成長，希望幫助香港的弱勢社群，延續香港過往的輝煌；又想讓成長的地方變得更好。

培正狀元同感激父母 而培正中學的鄺弘哲亦是今屆的超級狀元之一，他亦同樣在主科、物理、化學、生物及數學延伸單元2（M2）均取得5**。鄺弘哲亦指自己並非來自富裕家庭，會購買二手書以節省金錢，他又感激從事公務員的父母對他的支持，指他們為了慳錢將更多資源放在他身上，會帶飯回公司，除經濟支持外，亦會給予他心靈支持，時常鼓勵他。

鄺弘哲打算入讀中大內外全科醫學士課程─環球醫學領袖培訓專修組別，他解釋指認為人體相當奇妙，所以希望修讀生物科認識更多人體，並想學習到更多相關知識，期望日後可成為醫生幫助他人，而中大的獎學金亦是令他入讀的誘因之一。